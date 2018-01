Paraná busca reabilitação em casa O Paraná Clube não quer deixar escapar a oportunidade de conquistar três pontos, no Estádio Pinheirão, em Curitiba, nesta quinta-feira, às 20h30, contra o Goiás, recuperando-se rapidamente da derrota sofrida domingo, em Campinas, para o Guarani, quando jogou metade do primeiro e toda a segunda etapa com um jogador a mais. Dentro de casa, o time mostrou, contra o Atlético Paranaense, que é mais audacioso, vencendo por 3 a 0. Com dores na panturrilha direita, o atacante Caio é a única dúvida do técnico Cuca. O técnico treinou duas alternativas. Uma delas com o retorno do volante Émerson, o que garantiria um time mais cauteloso. Ele começou o campeonato como titular, mas, ao ser expulso no primeiro jogo, deu lugar a Fernandinho, que não saiu mais. Outra opção seria a escalação de Éverton e a manutenção da ofensividade.