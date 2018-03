Paraná busca retomar vitórias em casa O empate com o São Caetano, na última rodada, que encerrou uma longa série de vitórias no Estádio Pinheirão, em Curitiba, não tirou a motivação dos jogadores do Paraná Clube. Eles esperam dar novamente o gosto da vitória para os torcedores no jogo deste domingo, às 16 horas, contra o Flamengo. Será a apresentação do técnico Adilson Batista, que colocou como meta a disputa da Libertadores da América. O técnico disse que só revelará o time meia hora antes do jogo, mas nos treinamentos ele deu mostras de que adotará um sistema ofensivo. O meia Fernandinho deve deixar a equipe para a entrada do atacante Flávio Guilherme, que jogará ao lado de Renaldo. Flávio Guilherme tem sido cobrado pela torcida, em razão das más apresentações no início do campeonato. "Ela tem todo o direito e eu só posso mudar isso jogando bem, fazendo gol e ajudando a equipe", disse o jogador. O atacante Caio continua no time, mas jogará na armação. Outra novidade é a entrada do volante Pierre no lugar de Émerson, que está suspenso.