Paraná cede empate em casa e Boa soma primeiro ponto na Série B do Brasileiro

O placar deixou o Paraná com quatro pontos, no meio da tabela de classificação. Do outro lado, este empate mantém o Boa na zona de rebaixamento, agora com um ponto em três jogos.

O Paraná começou pressionando o adversário. Rafael Costa quase abriu o placar de bicicleta logo aos dois minutos, mas a bola tocou na rede pelo lado de fora. O Boa só foi assustar aos 20, em uma bola esticada na grande área que o auxiliar anulou alegando impedimento.

Na sequência, o Paraná seguiu pressionando em busca do primeiro gol. A segunda etapa foi ainda mais aberta. O time da casa tentava acertar um passe com profundidade entre os zagueiros, enquanto que o Boa trabalhava no contra-ataque.

Em uma boa jogada na direita, Fernando Viana recebeu e testou sozinho na pequena área para abrir o placar, aos 27 minutos, para o Paraná. Pouco tempo depois, o mesmo jogador se envolveu em uma troca de empurrões com o zagueiro Wallace e obrigou o árbitro a expulsar os dois.

No final do jogo, Pikachu cobrou uma falta na intermediária e o zagueiro Raphael Silva subiu mais que todo mundo para balançar as redes, aos 40 minutos. Murilo Prates ainda fez uma linda defesa nos acréscimos, evitando a virada.

No próximo sábado, o Boa recebe o Paysandu às 16h30, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), pela quarta rodada da competição. Na sexta-feira, o Paraná enfrenta o Bahia, em Salvador, às 21h50.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 x 1 BOA

PARANÁ - Murilo Prates; Danilo Baia, Zé Roberto, Rodrigo e Yan; Jean (Wanderson), Éder, Washington, Rafael Costa (Marcos Paraná) e Henrique; Fernando Viana. Técnico: Nedo Xavier.

BOA - Andrey; Sheslon, Patrick, Raphael Silva e Pirão (Bruno); Mardley, Felipe Baiano (Uallison Pikachu) e Danielzinho (Raphael Silva); Cléo Silva, Marcelo Sabino e Rodrigão. Técnico: Ney da Mata.

GOLS - Fernando Viana, aos 27, e Raphael Silva, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Yan, Murilo Prates e Danilo Baia (Paraná); Rodrigão, Patrick, Pitrão e Andrey (Boa).

CARTÕES VERMELHOS - Fernando Viana (Paraná); Wallace (Boa).

ÁRBITRO - Breno Vieira Souza (GO).

RENDA - R$ 74.450,00.

PÚBLICO - 3.336 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Brito, em Curitiba (PR).