Paraná Clube demite técnico Carbone A diretoria do Paraná Clube decidiu hoje dispensar o técnico Carbone, que vinha sendo muito criticado pelos torcedores em razão da má campanha da equipe neste início de temporada. Ele venceu apenas os dois primeiros jogos que dirigiu. Há seis partidas os torcedores não comemoram uma vitória. Sábado, o time saiu na frente no placar, marcando 2 a 0, mas deixou o Londrina reagir e vencer por 3 a 2, marcando os três primeiros pontos no campeonato. Quarta-feira, contra o Cruzeiro, pela Copa Sul-Minas, o time será dirigido pelo auxiliar-técnico Saulo.