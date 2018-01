Paraná Clube tenta sair da crise Com um treinador interino, o Paraná Clube espera se reabilitar diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira, no estádio Durival de Britto e Silva, em Curitiba, pela Copa Sul-Minas. Depois de três derrotas consecutivas, Carbone foi demitido e a equipe paranaense será dirigida provisoriamente pelo auxiliar-técnico Saulo, que foi um dos principais artilheiros do time na década de 90. Com quatro pontos ganhos, o Paraná ocupa a segunda posição no Grupo C da Sul-Minas. O líder da chave é justamente o Cruzeiro, que já conseguiu 10 pontos. O time paranaense tem poucas chances de passar para a próxima fase da competição, mas os jogadores entendem que uma vitória sobre os mineiros irá recuperar o ânimo da equipe, que também luta para se reerguer no campeonato estadual. O técnico interino reconhece que seu primeiro objetivo neste jogo com o Cruzeiro é não tomar gols. Por isso, ele armou a equipe titular com três zagueiros, o mesmo esquema que foi utilizado no ano passado, quando Geninho dirigiu a equipe.