Paraná Clube terá o retorno de Hilton O técnico Paulo Bonamigo, do Paraná Clube, que enfrenta o Figueirense, às 20h30, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, terá o retorno do ala esquerdo Hilton (ex-São Paulo), que desfalcou o time na derrota para o Grêmio, por 2 a 0, domingo, em Porto Alegre, e obrigou o meia Marquinhos a jogar improvisado. Com a volta de Hilton, Bonamigo volta a usar o esquema 4-4-2 em sua equipe.