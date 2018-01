Paraná Clube vence o Juventude Paraná Clube e Juventude não mostraram um bom futebol neste sábado pela sexta rodada da Copa Sul-Minas, em Curitiba. O Paraná venceu por 1 a 0. No primeiro tempo as duas equipes não levaram perigo para os goleiros. Aos 15 minutos, da segunda etapa, o zagueiro Mineiro foi expulso após jogada violenta, facilitando a partida para o time da casa. Depois, aos 43 minutos, Maurílio avançou pela ponta esquerda e cruzou para o artilheiro Márcio cabecear e marcar o gol do Paraná, que agora soma 13 pontos e alcança o sexto lugar.