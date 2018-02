Paraná Clube vence segundo jogo em 24 horas pelo Estadual O Paraná Clube venceu dois jogos em 24 horas no Campeonato Paranaense, somando 22 pontos e pulando da nona para a terceira colocação. Na quarta-feira, os titulares venceram o Iguaçu por 3 a 0 e, nesta quinta, foi a vez de os reservas derrotarem o Roma, por 3 a 1. Os dois jogos foram realizados no Estádio Durival de Britto e Silva, em Curitiba. O Paraná volta ao mesmo estádio, domingo, para o clássico contra o Atlético Paranaense. O Roma continua na zona de rebaixamento, com seis pontos. O primeiro tempo foi difícil de assistir. Com muita lentidão, os jogadores do Paraná corriam sem objetividade. Cada um procurava carregar a bola, sem olhar para os companheiros ao lado. Sem qualidade técnica, o Roma acomodava-se na retranca. Ficava atrás esperando o Paraná, que não tomava qualquer iniciativa de atacar com mais organização. "Vou mudar para dar mais dinâmica", prometeu o técnico Zetti, no intervalo. Voltou com Everton no lugar de Elton. O jogador deu a velocidade necessária para que o ataque começasse a trabalhar com mais constância. E não demorou para sair o gol. Aos 6 minutos, depois de falta sofrida por Everton, Joelson cobrou com precisão e muita força não dando chance para o goleiro. O Roma até tentou uma reação, quando Edinho empatou na cobrança de pênalti, aos 18 minutos. Mas ficou nisso. Everton havia entrado para decidir e de fato decidiu. Além de marcar seu gol, aos 23 minutos, fez o cruzamento para Joelson fechar o placar aos 41 minutos. Julgamento O Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná decidiu, na noite desta quinta, que o jogo entre J.Malucelli e Adap Galo, pela 6.ª rodada, deve ser reiniciado a partir do 29.º minuto do segundo tempo, com o placar de 1 a 0 para o J. Malucelli. O gol de empate do Adap, aos 28 minutos, fica invalidado. O time terá que retornar a São José dos Pinhais para jogar os 16 minutos restantes. O J. Malucelli pediu a impugnação do jogo, alegando que o juiz Edemar Paris não cumpriu a regra oito da International Board, ao permitir o reinício da partida logo após marcar seu gol, sem que os jogadores, que ainda comemoravam, estivessem em seu campo de jogo. O time de Maringá pode recorrer. CAMPEONATO PARANAENSE Jogo adiado da 6.ª rodada Paraná 3 x 1 Roma Classificação 1.º - Adap Galo Maringá, 25 pontos; 2.º - Cianorte, 22; 3.º - Paraná, 21; 4.º - Paranavaí, 21; 5.º - J. Malucelli, 20; 6.º - Atlético, 19; 7.º - Coritiba, 19; 8.º - Rio Branco, 19; 9.º - Iraty, 16; 10.º - Cascavel, 15; 11.º - Londrina, 15; 12.º - Iguaçu, 14; 13.º - Engenheiro Beltrão, 11; 14.º - Portuguesa, 9; 15.º - Roma, 6; 16.º - Nacional, 5.