Paraná confirma contratação do técnico Roberto Cavalo

A diretoria do clube tricolor paranaense apenas se pronunciou oficialmente sobre o negócio no final da noite desta sexta-feira, após a derrota para o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro. Neste jogo, o time foi dirigido, de forma interina, por Ageu Gonçalves.

Roberto Cavalo deve se apresentar neste sábado, na Vila Capanema, em Curitiba, quando conhecerá o elenco e se reunirá com a diretoria para traçar o planejamento para a reta final da competição nacional.

Este será o terceiro treinador do Paraná na Série B. Antes já passaram pelo clube os ex-jogadores Zetti e Sérgio Soares. Este último pediu demissão na última segunda e acertou com o Santo André, que disputa o Brasileirão. O Paraná é o 13.º colocado, com 28 pontos.