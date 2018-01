Paraná conhece amanhã os rebaixados Os quatro piores times do Campeonato Paranaense jogam entre si, neste sábado, às 16 horas, para definir os dois que cairão para a segunda divisão. A situação mais dramática é a do Paraná Clube, que já viveu situação semelhante no Brasileiro do ano passado, escapando por pouco. O outro jogo, entre Paranavaí e Coritiba, não tem importância para a classificação. Independentemente do resultado, o Coritiba tem garantida a primeira colocação e o Paranavaí o segundo posto. Com 6 pontos ganhos, o Paraná continua na primeira divisão se conseguir pelo menos um empate diante da Portuguesa Londrinense, que tem 4 pontos. Para a Portuguesa, apenas a vitória interessa no jogo que será disputado em Curitiba. Depois da última rodada, o técnico do Paraná, Caio Júnior, deixou o cargo, que será ocupado interinamente pelo auxiliar Omar Feitosa. No outro jogo, o Cascavel, que tem 5 pontos, recebe o União Bandeirante, que está com 6 pontos e também será beneficiado com o empate.