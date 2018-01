Paraná conhece semifinalistas amanhã Os quatro semifinalistas do Campeonato Paranaense serão conhecidos amanhã. Com exceção de Iraty x Prudentópolis, que será às 15h30, os outros jogos começam às 20h30. Os quatro times que terminaram a primeira fase nas primeiras colocações levam vantagem, jogando em casa e sendo beneficiadas com o empate. Independente dos resultados de amanhã, uma certeza é a presença de pelo menos um time do interior nas finais do campeonato. Se Coritiba e Atlético vencerem, eles se confrontam nas semifinais. O Coritiba tem a vantagem do empate diante do Malutrom, jogando no Estádio Couto Pereira. O atacante Edu Salles fará um teste na manhã desta quarta-feira para saber de suas condições. Se não atuar, o meia Fávaro entra e Lima será deslocado para o ataque. O Malutrom não tem nenhum problema. O Atlético terá uma missão mais difícil em Londrina, contra o time da casa. A única novidade é o retorno do goleiro Diego. No Londrina, o segredo sobre a tática é uma das armas do técnico Roberto Fernandes. Na outra partida, o Paranavaí recebe o Maringá.