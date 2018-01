Paraná consegue empate em Caxias No segundo domingo consecutivo, o Juventude decepcionou a torcida, cedendo o empate no final. Na semana passada foi no 2 a 2 com o Fortaleza. Hoje, o fato se repetiu no 1 a 1 com o Paraná, num jogo em que a equipe caxiense perdeu a oportunidade de ganhar uma folga na luta contra o rebaixamento. O Paraná festejou a igualdade porque tinha um jogador a menos quando marcou o gol. O Juventude sentiu a falta dos meias titulares Marcelo e Hugo, o primeiro suspenso e o segundo lesionado. O técnico interino Plein tentou uma solução com o júnior Raphael Campos, mas sem bons resultados. No primeiro tempo, o Juventude levou perigo apenas em bolas paradas. Numa delas, aos 26 minutos, Geufer mandou a bola no travessão. O Paraná parecia melhor organizado. Embora atacando menos, levou perigo em jogadas com Maurílio. Mas o goleiro Márcio Angonese garantiu o 0 a 0 do primeiro tempo. Na etapa final, o Paraná voltou superior. Mas, aos 16 minutos, teve o zagueiro Cristiano Ávalos expulso. Nove minutos depois, em um lance de bola parada, o Juventude abriu o placar. O meia Rafael, que havia entrado aos 22, levantou a bola e Leonardo Manzi desviou. Quando tudo indicava a vitória, a defesa do Juventude voltou a vacilar. Aos 43 minutos, Marquinhos, numa cobrança de falta, mandou a bola no meio da área. Houve uma dúvida sobre quem teria tocado para o gol, mas a arbitragem indicou William. Mais uma decepção para a torcida caxiense.