Paraná conta com os gols de Renaldo O Paraná deve ter o retorno do atacante Renaldo na partida deste sábado, às 16 horas, contra o Atlético-MG, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. Afastado desde o dia 7 de maio em razão de uma lesão muscular, o jogador voltou aos treinamentos esta semana e já fala em entrar fazendo gols. "Se eu disser que estou bem fisicamente, estarei mentindo. Mas a vontade de jogar, de fazer um gol, supera tudo", afirmou. A semana foi agitada no clube com notícias da saída do técnico Lori Sandri, devido à perda do clássico contra o Coritiba. A informação foi negada pela diretoria, que garantiu que ele permanece independentemente do resultado deste sábado, mas estabeleceu que Lori só conversa com a imprensa nas terças e sextas-feiras. Renaldo volta no lugar de Borges, que está suspenso, enquanto Mário César substitui Beto, também fora pelo terceiro cartão amarelo.