Paraná convida Lula e Batlle para ver jogo O governo do Paraná convidou os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Uruguai, Jorge Batlle, para assistirem ao jogo da seleção dos dois países, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, no dia 19 de novembro, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. O governo pretende que a partida esteja inserida dentro das festividades de 150 anos de emancipação política do Estado. Até agora não houve resposta para os convites. O presidente da Federação Paranaense de Futebol, Onaireves Rolim de Moura, disse que até terça-feira as obras de reforma do estádio estarão encerradas. Esta semana, uma equipe formada por integrantes da Polícia Militar, Polícia Federal, Infraero, Receita Federal e da Diretoria de Trânsito estarão fazendo as vistorias finais.