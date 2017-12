Paraná corrige falhas nas finalizações O técnico do Paraná Clube, Edu Marangon, passou os últimos treinamentos antes da partida contra o Fluminense, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Willie Davids em Maringá, treinando finalizações, uma das falhas apresentadas nos últimos jogos. Mas ele se mostrou confiante. "Se não houvesse qualidade, a gente estava preocupado", disse. "Vamos ter tranqüilidade e vamos conseguir fazer gols e modificar essa série (cinco) sem vitórias." O jogo será realizado em Maringá, em razão de o clube ter perdido um mando de campo, por pedras atiradas contra o juiz Fabiano Gonçalves na partida contra o Criciúma, no Pinheirão, em Curitiba. Isso não assusta os jogadores, visto que, há dois anos o Paraná jogou contra o Fluminense em Maringá, conseguindo um empate por 1 a 1 e o apoio de mais de 10 mil torcedores. "A gente vai jogar em casa", afirma o meia Marquinhos. O técnico terá o retorno do lateral Fabinho e do volante Fernando Miguel.