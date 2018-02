Paraná dá vexame e perde de 3 a 0 para o Engenheiro Beltrão Em ritmo de preparação para a estréia na Copa Libertadores da América, na próxima quinta-feira, contra o Cobreloa, no Chile, o Paraná deu vexame na tarde desta quarta pelo Campeonato Paranaense. A equipe foi derrotada pelo Engenheiro Beltrão por 3 a 0, no interior do Estado, e pode perder também a liderança nesta quarta rodada, que continuará à noite. O Engenheiro Beltrão apresentou um futebol melhor e criou as maiores chances de gol desde o início da partida. Henrique, aos 41 minutos de jogo, quase marcou para o time de Curitiba, que, no entanto, parou por aí. No segundo tempo, Safira fez uma ótima jogada pelo meio e tocou para Munrá, aos 2, abrir o placar. O mesmo Safira dominou a bola no peito e chutou, marcando um golaço, aos 25. Para selar o resultado, Emanuel ampliou aos 35, após uma bonita jogada de Marcelinho, destaque da partida. O calor e o cansaço foram apresentados pelo técnico paranista Zetti, como o maior culpado pelo resultado. "O time sentiu bastante e por isso amoleceu um pouco. De qualquer forma, apresentamos coisas boas e se tivéssemos feitos os gols nas chances que criamos o resultado seria outro", disse. Outros dois jogos foram disputados na tarde desta quarta. O J.Maluceli venceu o Nacional por 1 a 0 e Iraty e Rio Branco empataram por 0 a 0. CAMPEONATO PARANAENSE Primeira fase - 4.ª rodada Iraty 0 x 0 Rio Branco Engenheiro Beltrão 3 x 0 Paraná Nacional 0 x 1 J. Malucelli Cascavel 0 x 2 Paranavaí Londrina 1 x 1 Galo/Adap Atlético 1 x 0 Portuguesa Iguaçu 2 x 0 Roma Classificação 1.º - Paranavaí, 8 pontos; 2.º - Galo/Adap, 8; 3º - Atlético, 7; 4.º - Rio Branco, 7; 5.º - Paraná, 7; 6.º - Cianorte, 6; 7.º - Londrina, 6; 8.º - Engenheiro Beltrão, 5; 9.º - J. Malucelli, 5; 10.º - Iraty, 4; 11.º - Coritiba, 4; 12.º - Cascavel, 4; 13.º - Iguaçu, 3; 14.º - Portuguesa, 3; 15.º - Roma, 2; 16.º - Nacional, 0. Atualizado às 0h30