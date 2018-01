Paraná define regras nos estádios A Comissão Especial de Segurança para Eventos Futebolísticos, criada pelo secretário da Segurança Pública do Paraná, José Tavares, definiu hoje que, nos clássicos, os ingressos serão vendidos somente até as 18 horas do dia anterior ao jogo. Além disso, restringiu o uso de camisetas oficiais dos clubes apenas aos estádios nos dias de jogos. Estas são algumas das 20 medidas visando combater a violência nos estádios. Também ficou decidido que, dentro dos estádios, poderão ser vendidas cervejas, mas não bebidas destiladas. A medida vale também para um raio de 200 metros em volta do estádio nos dias de jogos. Os clubes deverão deixar de prestar subsídio às torcidas organizadas, tais como oferecer desconto na venda de ingressos e ceder local para as sedes. "A proposta inicial era que as torcidas fossem extintas, mas optamos por fazer uma fiscalização maior sobre elas", disse o secretário. Os torcedores não poderão entrar com camisetas das torcidas organizadas, nem levar faixas ou qualquer outro material que as identifique dentro dos estádios. Antes e depois das partidas, nem mesmo as camisas dos clubes poderão ser vestidas dentro dos ônibus urbanos. Essa matéria será regulamentada por lei, a ser votada na Câmara Municipal.