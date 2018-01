Paraná define seus semifinalistas O Coritiba confirmou sua superioridade técnica e goleou o Malutrom por 4 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, se classificando para as semifinais do Campeonato Paranaense. O único time da capital a continuar na competição enfrentará o Londrina, que segurou o empate por 0 a 0 contra o Atlético PR, eliminando-o, em jogo realizado no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina. Na outra semifinal, o Paranavaí, que venceu o Maringá por 1 a 0, no Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí, terá pela frente o Prudentópolis, que foi ao Emílio Gomes, em Irati, e venceu o time local por 4 a 2. As semifinais serão disputadas em duas partidas. Coritiba e Paranavaí levam a vantagem de dois empates e a decisão em casa. No jogo do Couto Pereira, o Malutrom começou com mais vontade de ganhar. Com a marcação bem adiantada, os jogadores conseguiam segurar o Coritiba e, ao mesmo tempo, chegavam com perigo ao gol de Fernando. No entanto, faltava qualidade para concluir com sucesso as oportunidades que criavam. Uma qualidade mostrada pelo lateral Adriano, que fez duas jogadas aos 35 minutos e cruzou para Lima vencer o goleiro Rodrigo. Mais tranqüilo, o Coritiba voltou melhor no segundo tempo, marcando aos 34 minutos, por meio de Gélson, aos 40, com Lima, e aos 41, com Adriano. Em Londrina, o Atlético-PR tomou um sufoco do Londrina durante todo o primeiro tempo. Mesmo tendo o empate como vantagem, era o time da casa que procurava o gol. Perdendo o meio-de-campo, o Atlético pouco produziu na primeira etapa. No segundo tempo, voltou para o ?tudo ou nada" e colocou praticamente todos os jogadores no ataque. Mas abriu a retaguarda para os contra-ataques londrinenses, tornado emocionante a partida. Ficha Técnica: Coritiba: Fernando; Ceará, Edinho Baiano, Fabricio e Adriano; Reginaldo Nascimento, Roberto Brum, Tcheco e Alexandre Fávaro (Gélson); Lima (Lira) e Marcel. Técnico: Paulo Bonamigo. Malutrom: Rodrigo, Alex, Fábio Souza, Marcelo Tavares e Leandro; Fábio Júnior (Gustavo), Iverton, Dirceu e Dudu (João Henrique); Mauricinho e Murilo. Técnico: Luciano Gusso. Gols: Lima, aos 35 minutos do primeiro tempo; Gélson, aos 34; Lima, aos 40 e Adriano aos 41 minutos do segundo tempo. Juiz: Eder Roberto Lopes. Cartão Amarelo: Leandro; Fábio Souza, João Henrique e Adriano. Local: Estádio Couto Pereira.