Paraná derrota o Grêmio por 3 a 1 Em uma noite fria em Curitiba, o Paraná derrotou o Grêmio, por 3 a 1, nesta quinta-feira, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, disputado no Estádio Couto Pereira, emprestado pelo Coritiba, em razão de estragos provocados por fortes ventos no Pinheirão. O resultado levou o Paraná à nona colocação, com 25 pontos. O Grêmio permanece com 18 pontos, em 20º lugar. A lealdade foi uma tônica no jogo, nenhum cartão precisou ser mostrado. O primeiro tempo foi um festival de gols perdidos pelo Paraná. Sem entrosamento e com os jogadores sem qualquer criatividade, o Grêmio foi presa fácil para o time da casa. Mas, à medida em que as oportunidades de gol eram criadas e desperdiçadas, a torcida se enervava e por volta dos 30 minutos, começou a cobrar uma melhor postura ofensiva. O time gaúcho sentiu que os paranaenses não aproveitavam o espaço que lhes era dado e também decidiu partir para o ataque, mas mostrou a mesma deficiência de conclusão. Quando tudo levava a crer que o empate se arrastaria até o fim, o zagueiro Ageu apareceu, aos 45 minutos para uma cabeçada certeira, após cobrança de falta para colocar o Paraná à frente. ?O time está muito desatento, com muita dispersão, e eu vou cobrar?, comentou o técnico do Paraná, Adilson Batista, no intervalo. A cobrança adiantou. Aos 3 minutos, o lateral Valentim recebeu a bola e fuzilou o gol de Danrlei. O placar trouxe tranquilidade e, com ela, um maior domínio. Aos 15 minutos, a torcida já gritava ?olé? e os jogadores entraram no ritmo, procurando tocar a bola, mas sem perder a objetividade, retratada no terceiro gol, aos 31 minutos, marcado por Renaldo. O Grêmio diminuiu aos 36 minutos, com Anderson Lima, em cobrança de pênalti.