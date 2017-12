Paraná derrota o Guarani por 2 a 0 O Paraná venceu o Guarani por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, no estádio Pinheirão, em Curitiba, e conseguiu uma boa vantagem para o segundo jogo, na próxima quinta-feira, em Campinas. Um empate ou até mesmo a derrota por diferença de um gol garantirá a classificação da equipe paranaense para a próxima fase da Copa do Brasil. As duas equipes começaram o jogo cautelosas, com muito toque de bola no meio-de-campo. Mais organizado e impulsionado pelo grande número de torcedores que foi ao estádio, o Paraná tentou tomar a iniciativa da partida, mas não se abria muito para evitar os contra-ataques. O Guarani, por sua vez, não conseguia fugir da marcação adversária. Dessa maneira, o gol do Paraná saiu da cobrança de uma falta, aos 16 minutos, quando Maurílio surpreendeu o goleiro César. Em desvantagem, o Guarani foi mais ao ataque, mas pouco fez. No segundo temo, o Paraná se fechou na defesa, apostando apenas nos contra-ataques. Já o Guarani tentou furar o bloqueio defensivo adversário, sem muito sucesso. Aos 43 minutos, o time paranaense conseguiu marcar seu segundo gol, novamente com o atacante Maurílio.