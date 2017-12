Paraná desfalcado contra o Guarani O Paraná Clube terá dois desfalques importantes para a partida de amanhã, contra o Guarani, às 20h30, no Estádio do Pinheirão, em Curitiba, pela Copa do Brasil. Os dois volantes - Hélcio e Fredson - estão suspensos. Com isso, o técnico Paulo Bonamigo escalará o time com três zagueiros, entrando Xandão no setor, e com Emerson como volante. Na ala direita, Goiano deve retornar no lugar de Marcelo, que jogou domingo na vitória sobre o Internacional por 3 a 2. "O importante é que hoje temos um grupo bem coeso", elogiou Bonamigo. Apesar dos três gols marcados, o técnico exigiu bastante dos atacantes que, segundo ele, não tiveram bom desempenho em outras finalizações, tanto que dois gols foram feitos pelo zagueiro Ageu. A expectativa dos jogadores é que a torcida volte a lotar o Pinheirão, como aconteceu domingo. "O apoio dos torcedores fez a diferença", afirmou o atacante Márcio. "Precisamos desse apoio em mais uma partida decisiva."