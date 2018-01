Paraná disputa título com o Atlético Mesmo desperdiçando um pênalti, o Paraná Clube conseguiu segurar o empate por 0 a 0 contra o Coritiba, neste domingo, em seu estádio, o Durival de Britto. O resultado classificou a equipe para a decisão do Supercampeonato Paranaense, contra o Atlético-PR, que no sábado eliminou o Iraty, também em um empate sem gols. Time de melhor campanha na primeira fase, o Paraná se classificava com o empate. Mas foi ofensivo desde o início da partida e, no esquema 4-4-2, desempenhou forte marcação sobre o adversário no meio-de-campo. Aos 13 minutos, o meia Marquinhos, um dos destaques do jogo, perdeu um pênalti, sofrido por ele mesmo, ao ser derrubado pelo goleiro do Coritiba, Fernando, quando chegava à área. Na cobrança, a bola bateu na trave direita. Dois minutos depois, o árbitro Carlos Rodrigues Magno não assinalou um segundo pênalti a favor do Paraná, quando o zagueiro do Coritiba Williams tocou o braço na bola dentro da área. Nos quinze minutos finais do primeiro tempo, o Coritiba reagiu e partiu para o ataque, mas errou nas finalizações. No segundo tempo, o Paraná desperdiçou pelo menos três chances de gol e descuidou na marcação do adversário. Aproveitando-se da situação, o técnico do Coritiba, Paulo Bonamigo, buscou a ofensividade, colocando em campo os atacantes Lima e Adão, enquanto o treinador do Paraná, Caio Júnior, reforçou a defesa, com o zagueiro Xandão no lugar do meia Marquinhos. Nas finais, o Paraná terá a vantagem de jogar por dois empates e fazer a segunda partida em seu estádio. Os jogos serão disputados na quinta-feira e no domingo. Mesmo assim, a equipe considera o Atlético-PR - bicampeão estadual e campeão brasileiro em 2001 - favorito ao título. Na fase classificatória, o Paraná foi o primeiro do Grupo B, com nove pontos. Marcou cinco gols e não sofreu nenhum. O Paraná não poderá contar com o zagueiro André, que recebeu o terceiro cartão amarelo, no jogo de quinta-feira.