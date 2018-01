Paraná e Atlético empatam pela semifinal do Paranaense Em uma partida muito equilibrada em que o lateral-direito Nei, do Atlético-PR jogou os minutos finais no gol, Paraná e Atlético-PR empataram o clássico por 0 a 0 neste domingo, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela primeira rodada da semifinal do Campeonato Paranaense. O resultado manteve a vantagem do Paraná de jogar por mais um empate na próxima semana, para se classificar à final. Na outra partida, em Paranavaí, o Coritiba perdeu a invencibilidade de 15 jogos e a vantagem do empate ao ser derrotado pelo Paranavaí por 3 a 2 e agora precisa vencer na próxima rodada para se classificar. Na capital, o técnico do Atlético, Oswaldo Alvarez, o Vadão, apostou no esquema 3-5-2 para liberar os alas Nei e Michel, mas sua estratégia complicou ao perder o zagueiro João Leonardo, expulso aos 25 minutos. A partir daí, o Atlético subia poucas vezes ao ataque enquanto o Paraná, com maior volume de jogo, não chegava com perigo ao gol. No final do primeiro tempo, aos 45, Alex Mineiro subiu mais que a zaga e mandou uma bola no travessão. Na segunda etapa, a melhor chance aconteceu aos 46 minutos, quando Joelson lançou Lima, o atacante passou pelo goleiro Cléber e sofreu a falta. Com o goleiro expulso, o lateral Nei assumiu a posição e jogou os quatro últimos minutos de jogo. Para Vadão, a classificação ainda é possível. "Soubemos neutralizar o Paraná mesmo com um jogador a menos e vamos reverter essa vantagem", disse. Para Zetti, do Paraná, o time teve um bom desempenho e pode se classificar. "Poderíamos ter ampliado a vantagem, tivemos um gol anulado, mas vamos passar essa semana decisiva e alcançarmos a classificação", afirmou. Em Paranavaí, o time da casa reverteu a vantagem do Coritiba ao vencer por 3 a 2 de virada. Os gols do Coritiba foram marcados por Eanes, aos 14 e Keirrison aos 41 minutos do primeiro tempo e o Paranavaí venceu com gols de Edenilson, aos 26 da primeira etapa e no segundo tempo Tales marcou aos quatro minutos, em cobrança de falta e virou com Agnaldo aos 32 minutos da etapa final. Para Diego Correa, o Paranavaí mereceu a vitória. "Trabalhamos muito para atingir esse objetivo, valeu o esforço de todos", disse. Para Juninho, o jogo de volta pode dar a classificação para o Coritiba. "Não tem nada ganho para eles, que ainda vão jogar fora de casa", afirmou o meia do Coritiba.