Paraná e Atlético fazem clássico da rodada do Paranaense Paraná Clube e Atlético Paranaense prometem um bom espetáculo, neste domingo, às 16 horas, para os torcedores que comparecerem ao Estádio Durival de Britto e Silva, em Curitiba. O Paraná está em um bom momento, sobretudo na Libertadores da América, enquanto o Atlético cresceu na competição regional e tem mostrado muita força quando atua com a equipe titular. A vitória pode representar um grande passo para ambos na busca da classificação para a próxima fase. No Paraná Clube, a dúvida do técnico Zetti é a presença do novo ídolo da torcida, o meia Dinelson. O jogador recebeu um pontapé no fim do jogo contra o Iguaçu, quarta-feira, e está com o tornozelo direito inchado. A definição será feita na concentração. Se não puder jogar entra Everton, destaque do jogo dos reservas contra o Roma, quinta-feira. O Atlético, que conseguiu eliminar o Coxim na primeira partida, pela Copa do Brasil, folgou durante a semana toda. O técnico Osvaldo Alvarez vai alterar apenas o meio-campo, com a saída de Marcelo Silva para a entrada de Erandir. O contrato de Marcelo Silva está terminando e não será renovado. Outro jogo que chama a atenção na tarde deste domingo será entre o líder Adap/Galo e o segundo colocado Cianorte. A partida será em Cianorte. Em Londrina, o time da casa recebe o Rio Branco, ambos com possibilidades de conseguir a classificação entre os oito primeiros colocados. Em Rolândia, o Nacional precisa do apoio dos torcedores contra o Paranavaí. Uma derrota pode praticamente decretar o rebaixamento do time para a segunda divisão. O adversário tem uma vida mais tranqüila e pode, se vencer, quase atingir os pontos necessários para a classificação. O Engenheiro Beltrão faz, em casa, um jogo de desespero contra o Roma. Ambos estão ameaçados pelo rebaixamento.