Paraná e Atlético jogam pelo empate Paraná Clube e Atlético Paranaense garantiram os primeiros lugares em seus respectivos grupos no Supercampeonato paranaense e terão a vantagem de jogar em seus campos na última partida das semifinais, em que também serão beneficiados com o empate. O Paraná Clube, com a vitória sobre o Iraty, por 1 a 0, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, é o único dos oito times que disputaram a fase classificatória a vencer todas as partidas. O Atlético derrotou o Prudentópolis por 3 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba. Mesmo perdendo, o Iraty conseguiu a classificação em razão de o Malutrom ter sido derrotado por 3 a 2 pelo Londrina. Um empate daria a classificação para o Malutrom. Como segundo colocado do grupo, o Iraty enfrenta o Atlético, em Curitiba. O Coritiba, que empatou por 1 a 1 com o Grêmio Maringá, em Maringá, terá pela frente o Paraná Clube, com a partida sendo realizada no Durival de Britto.