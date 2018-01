Paraná e Atlético-MG ficam no empate: 1 a 1 O empate por 1 a 1 registrou fielmente o que aconteceu hoje à noite no Estádio Pinheirão, em Curitiba. O Paraná Clube foi melhor na maior parte do primeiro tempo, enquanto o Atlético Mineiro exerceu maior pressão na etapa final. A movimentação do jogo agradou os poucos torcedores que enfrentaram a fria noite curitibana (1.785 pagantes), mas, ao final, os jogadores do Paraná e o técnico Adilson Batista foram vaiados, pois o time completa a quarta partida sem vencer, ocupando a 13ª colocação, com 19 pontos. O Atlético Mineiro, com 24 pontos, passou do 7º para o 6º lugar. Os dois times ainda se estudavam, quando saiu o primeiro gol do jogo. Numa falha da defesa paranista, que se viu envolvida pela velocidade dos atacantes atleticanos, Fábio Júnior apareceu na área para marcar aos 5 minutos. O Paraná sentiu o baque e não conseguia encaixar as jogadas, dando espaço para os perigosos contra-ataques do Atlético Mineiro. Mas uma falha do goleiro Eduardo deu nova vida ao time da casa. Aos 15 minutos, numa cobrança de escanteio, ele saiu de forma atabalhoada e não conseguiu cortar a bola, que sobrou para Pierre tocar ao gol. Era o que o time esperava para acordar a pequena mas barulhenta torcida. A partir daí, o Paraná melhorou tanto individual quanto coletivamente e somente não ampliou no primeiro tempo em razão das conclusões erradas dos atacantes. No segundo tempo, foi a ânsia de virar o placar quem atrapalhou o time da casa. Além disso, a boa marcação de Scheidt sobre o atacante Renaldo acabou com a principal jogada ofensiva do Paraná. O nervosismo exagerado ajudou o Atlético Mineiro, que partia com muita força para o ataque, esquentando o jogo na fria noite curitibana, sobretudo depois da entrada de Kim no lugar de Alex Alves. Ficha Técnica Paraná Clube: Flávio; Valentim, Cristiano Ávalos, Ageu e Rodrigo Silva (Émerson); Goiano, Pierre, Maurílio (Denis) e Fernandinho; Caio e Renaldo. Técnico: Adilson Batista. Atlético Mineiro: Eduardo; Luiz Alberto, Scheidt e André Luiz; Cicinho, Ferrugem (Levi), Marcelo Silva, Alexandre e Marquinhos; Alex Alves (Kim) e Fábio Júnior. Técnico: Celso Roth. Gols: Fábio Júnior aos 5 e Pierre aos 15 minutos do primeiro tempo. Juiz: Carlos Eugênio Simon (RS). Cartão amarelo: Alex Alves, Ferrugem, André Luiz, Émerson e Ageu. Renda: R$ 23.460,00. Público: 1.785 pagantes. Local: Estádio Pinheirão, em Curitiba.