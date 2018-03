Paraná e Atlético-PR empatam em 1 a 1 Com um gol do meia Lúcio Flávio aos 43 minutos do segundo tempo, o Paraná Clube empatou com o Atlético neste domingo, por 1 a 1, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), na primeira partida decisiva do Campeonato Paranaense. Com esse resultado, o Paraná Clube precisa vencer ou empatar a próxima partida para forçar o terceiro jogo. O próximo confronto acontece no domingo, na Arena da Baixada, pertencente ao Atlético. Se for necessária outra partida, também será no campo atleticano. O primeiro tempo foi dominado pela equipe tricolor, que precisava vencer para equilibrar a vantagem do Atlético. O melhor momento aconteceu aos 24 minutos, em uma cobrança de falta do atacante Maurílio, que bateu na trave. Aos 33 minutos o meia Hélcio cabeceou para uma difícil defesa de Flávio. Na segunda etapa o Atlético voltou melhor, mas foi o Paraná quem deu o primeiro ataque, com um cruzamento de Leandro que Washington cabeceou e foi defendido em cima da linha pelo goleiro rubro-negro. No contra-ataque, Kleberson chutou, Marcos defendeu parcialmente e Alex Mineiro completou para o gol aos 11 minutos. Apesar do gol, o Paraná manteve a pressão e aos 43 minutos, em jogada ensaiada, Lúcio Flávio cobrou com perfeição uma falta no ângulo direito de Flávio e fechou o placar. Nesta semana, o Atlético faz o jogo de volta, em Curitiba, contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, e o Paraná Clube terá a semana inteira para treinar.