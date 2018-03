Paraná e Coritiba abrem semifinais Paraná Clube e Coritiba iniciam neste sábado, às 16 horas, no estádio Pinheirão, em Curitiba, as semifinais do Campeonato Paranaense. O Coritiba começa a disputa em vantagem: joga por dois resultados iguais para ir à final e ainda decide em casa. Mas o Paraná espera surpreender, principalmente, porque terá a volta oito jogadores que não puderam atuar contra o Londrina, na última partida. O técnico do Paraná, Paulo Bonamigo, pediu tranqüilidade ao seu time. "Temos que ter a consciência de que a definição da vaga só ocorrerá no jogo de volta", alertou. "É claro que vamos buscar a vitória, mas com cautela." Entre os jogadores que vinham atuando, apenas Ageu, que estava improvisado na lateral esquerda, ficará fora. Em seu lugar, o treinador escalou Juninho Rodrigues, que teve uma boa atuação contra o Londrina. O Coritiba, que conseguiu um bom empate contra o Goiás, no estádio Serra Dourada, pela Copa do Brasil, também comemora a recuperação no Campeonato Paranaense. Depois de ocupar a penúltima colocação por várias rodadas, chegou ao segundo lugar, o que lhe dá a vantagem contra o Paraná. "Temos que lutar pela vitória", disse o técnico Ivo Wortmann. "A vantagem é apenas uma conseqüência", avisou. O treinador deve manter os mesmos jogadores que atuaram contra o Goiás.