Paraná e Coritiba abrem semifinais do Paranaense Coritiba e Paraná, que obtiveram as maiores pontuações somando-se as duas primeiras fases do Campeonato Paranaense, têm a vantagem de jogar por dois resultados iguais nas semifinais da competição, que começam neste domingo, às 16 horas. O curioso é que, como ficou em segundo lugar em seu grupo na segunda fase, o Paraná não tem a vantagem de decidir em casa o confronto contra o Atlético Paranaense - fará o primeiro jogo em seu estádio, o Durival de Britto, e o segundo na Arena da Baixada, do adversário. Mas o Atlético começou perdendo a disputa fora de campo. A diretoria encaminhou nesta sexta-feira um pedido à Federação Paranaense de Futebol para que juízes de fora do Estado apitassem os jogos a partir de agora, mas não foi atendido. Evandro Rogério Roman será o árbitro do clássico, no qual o técnico Oswaldo Alvarez não poderá contar com o meia Ferreira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vadão deve optar entre Cristian, Valber ou Netinho. No Paraná Clube, o técnico Zetti vai escalar o time titular, que descansou na última rodada, quando a equipe perdeu do Coritiba e acabou em segundo lugar no grupo. Zetto, no entanto, ainda tem dúvidas na defesa, entre Neguete e Toninho, e no ataque, entre Lima e Vinícius Pacheco. O atacante Henrique, cujo contrato venceu esta semana e ainda não foi renovado, está fora do jogo. O Coritiba entrará com muitos desfalques no jogo contra o Paranavaí, no Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí, no noroeste do Estado. A principal ausência é o atacante Muñoz, que só jogou uma partida pelo clube e se contundiu durante um treino. O técnico Guilherme Macuglia poderá, contudo, escalar o zagueiro Douglão, que não enfrentou o Paraná. No Paranavaí, o técnico Amauri Knevitz não tem problemas de contusão ou suspensão e aposta na empolgação dos jogadores após a vitória de virada sobre o Rio Branco, na última quarta-feira, que garantiu a equipe nas semifinais.