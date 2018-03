Paraná e Criciúma vão jogar dia 31 A Federação Paranaense de Futebol (FPF) informou, nesta segunda-feira, ter conseguido a transferência do jogo entre Paraná Clube e Criciúma de quarta-feira para o dia 31. O Paraná argumentou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não ter condições de realizar o jogo no Estádio da FPF, atingido por fortes ventos no dia 6, que acabaram derrubando um muro. Os estragos ainda não foram totalmente sanados. Na semana passada, o Paraná tinha jogado, contra o Grêmio, no Estádio Couto Pereira. A transferência para o mesmo estádio, nesta quarta, não foi possível porque o Coritiba antecipou a partida contra o Fluminense, que seria quinta-feira.