Paraná e Juventude só empatam e seguem ameaçados

Paraná e Juventude apenas empataram por 1 a 1, nesta terça-feira, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, e se mantiveram em situação complicada no Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo foi válido pela 24.ª rodada. O resultado manteve os clubes próximos da zona de rebaixamento - o paranaense com 29 pontos e o gaúcho com 28.

O primeiro tempo foi digno de times que lutam contra a queda à Série C. Pela equipe da casa, Wellington Silva teve a chance de abrir o marcador. Mas, de frente para o gol, conseguiu cabecear para fora. No lado gaúcho, Marcos Denner acertou o alvo, mas o goleiro paranista conseguiu espalmar.

O Juventude voltou melhor na segunda etapa. Se Gustavo perdeu um gol feito, Marcos Denner não deu o mesmo mole e marcou de cabeça, aos 23 minutos, após cruzamento da esquerda de Léo Dias. Na comemoração, o goleiro reserva Fernando Wellington invadiu o gramado e foi advertido com o cartão amarelo.

O visitante recuou e preferiu jogar nos contra-ataques. Enquanto isso, o Paraná foi para cima. Aos 42 minutos, Márcio Goiano recebeu na esquerda e bateu firme e com efeito. O goleiro Juninho se atrapalhou e deixou a bola entrar.

Pela 25.ª rodada, o Paraná enfrenta o Ceará, em Fortaleza, no próximo sábado, às 16h10. Já o Juventude tem pela frente o Fortaleza, em Caxias do Sul, no mesmo dia e horário.

PARANÁ 1 X 1 JUVENTUDE

Paraná - Zé Carlos; Murilo (Wando), Gabriel, Elton e Márcio Goiano; Adoniran, Luis Henrique, Davi (Elvis) e Rafinha; Bebeto (Adriano) e Wellington Silva. Técnico: Roberto Cavalo

Juventude - Juninho; Jackson, Douglas e Nenê (Da Silva); Bruno, Leanderson, Gustavo, Anderson (Léo Dias) e Ivo; Marcos Denner e Mendes (Tiago Renz). Técnico: Ivo Wortmann

Gols - Marcos Denner, aos 23, e Márcio Goiano, aos 42 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Bebeto e Márcio Goiano (Paraná); Anderson, Ivo, Tiago Renz e Fernando Wellington (no banco de reservas)(Juventude)

Árbitro - Flávio Rodrigues Guerra (SP)

Renda - R$ 43.650,00

Público - 2.991 pagantes

Local - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR)