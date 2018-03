Paraná e Maringá: briga para não cair O Paraná Clube entra em campo neste sábado, às 15h30, no estádio Durival de Brito, em Curitiba, contra o Maringá, disposto a deixar a crise somente do lado alvinegro. As duas equipes atravessam má fase e não marcaram nenhum ponto no Torneio da Morte, que irá definir os dois rebaixados do campeonato estadual. O time que perder pode começar seu caminho para a segundona. O Paraná estréia o técnico Neguinho, ex-auxiliar de Saulo de Freitas, que assume a equipe com a missão de evitar o rebaixamento. No Maringá, a crise afetou os laterais Carlão e Ivonaldo, e o atacante Zé Augusto, que abandonaram a equipe alegando falta de pagamento dos salários. Além disso, o técnico Play de Freitas precisou conversar com elenco, que ameaçou fazer greve e não entrar em campo.