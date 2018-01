Paraná e Paranavaí jogam com vantagem no Paranaense Os dois finalistas do Campeonato Paranaense serão conhecidos neste domingo, com vantagens para Paraná e Paranavaí, que jogam pelo empate contra Atlético-PR e Coritiba, respectivamente. As duas partidas acontecem na capital Curitiba, mas em horários diferentes. Enquanto o jogo Coritiba x Paranavaí, no Estádio Couto Pereira, será às 16 horas, a partida entre Atlético e Paraná, na Arena da Baixada, começa às 18 horas. O Paranavaí vai a Curitiba com um retrospecto positivo contra times da capital: neste campeonato ainda não perdeu para Coritiba, Atlético e Paraná. E na primeira partida da semifinal contra o Coritiba, venceu por 3 a 2. "A confiança da cidade, da torcida, de todos, aumentou e isso fez aumentar a nossa responsabilidade também", afirmou o técnico do Paranavaí, Amauri Knevitz. "Creio que a gente ainda pode tentar um degrau mais alto." O Coritiba espera contar com a força da torcida, que reclamou muito depois da derrota por 1 a 0, para o Botafogo, quinta-feira, pela Copa do Brasil. "É outra competição e temos que direcionar tudo para esse jogo", pediu o técnico Guilherme Macuglia. "É uma decisão para nós e precisamos do nosso torcedor." Para o lateral-direito Anderson Lima, os jogadores estão acostumados a conviver com os altos e baixos. "Vínhamos de 15 resultados bons e agora tivemos dois negativos, mas isso não pode tirar nosso foco maior que é a classificação para a final", afirmou o jogador do Coritiba. Clássico na Arena Na outra semifinal, acontece um clássico. O Paraná não fala em jogar pelo empate, apesar de ter essa vantagem depois do 0 a 0 na primeira partida. "Quero o meu time jogando futebol", avisou o técnico Zetti, que tem como exemplo o primeiro tempo da vitória sobre o Unión Maracaibo (Venezuela), na quarta-feira, pela Libertadores. "O time está com astral positivo para essa partida." Zetti ainda não definiu a escalação do Paraná, deixando dúvidas na defesa e no meio-de-campo. "Quero pensar um pouco mais, tenho que estar com força máxima, a vontade tem que ser maior até do que a técnica", disse o técnico. Já o Atlético-PR espera recuperar as boas apresentações, como na vitória por 3 a 0 sobre o Vitória, pela Copa do Brasil. Depois disso, o time apenas se defendeu na primeira partida contra o Paraná, pelo Paranaense, e também foi derrotado pelo Atlético-GO, por 3 a 1, novamente na competição nacional. "A regularidade tem que partir de nós e sabemos disso", afirmou o técnico Oswaldo Alvarez. "Não podemos toda hora estar oscilando como oscilamos." O treinador do Atlético-PR conta com o apoio da torcida para reverter a vantagem do Paraná. "Aqui na Arena temos que ganhar obrigatoriamente e para isso precisamos jogar bem", disse Oswaldo Alvarez. O goleiro Guilherme e o meia Netinho, improvisado na lateral esquerda, devem ser as novidades do time.