Paraná e São Caetano ficam no empate No primeiro teste do Estatuto do Torcedor, aqueles que foram assistir ao jogo entre Paraná e São Caetano, no estádio Pinheirão, em Curitiba, lamentaram apenas a perda dos dois primeiros pontos do time paranaense em casa neste Campeonato Brasileiro. A equipe paulista marcou primeiro, sofreu o empate em falha da defesa e teve trabalho para conter o ímpeto adversário, mas garantiu o empate por 1 a 1 e continua sem vencer como visitante. A Federação Paranaense de Futebol, proprietária do Pinheirão, e o Paraná Clube acertaram alguns detalhes para dar mais conforto aos torcedores, como ambulância e ingresso no mesmo valor ao do vendido antecipadamente - custaria R$ 5,00 a mais. Para os torcedores, a maior novidade foi a devolução do ingresso perfurado. E, como não acontecia há muito tempo no Paraná, a renda e o público foram divulgados durante a partida. No jogo, o técnico Mário Sérgio surpreendeu escalando o ala Zé Carlos no ataque, com Elivélton mais recuado. Na velocidade, o novo atacante do São Caetano conseguiu duas boas jogadas logo no início da partida. E a velocidade foi fundamental na abertura do placar pelo time paulista. Zé Carlos tocou a bola para Marcinho, que passou por dois zagueiros, antes de acertar um forte chute com a perna direita, vencendo o goleiro Flávio. O time paulista também conseguia conter as investidas do ataque do Paraná, com uma forma objetiva de posicionamento em campo. Quando não tinham a posse de bola, os meias Marcelo Matos e Anaílson voltavam para ajudar na marcação, fechando a entrada da área. Embolados no meio-de-campo e sem jogadas pelas laterais, o time da casa tinha o domínio das ações na base da vontade, mas não conseguiam transformar a pressão em gol. Se não chegava em jogadas organizadas de ataque, o Paraná conseguiu vencer o goleiro Sílvio Luiz numa falha do zagueiro Dininho. Indeciso, ele não cortou o lançamento de Fabinho, o goleiro do São Caetano também não saiu para fazer a defesa e foi surpreendido por Marquinhos, que deu um toque para tirar a bola de seu alcance: 1 a 1. O São Caetano desorganizou-se defensivamente após o empate e não conseguiu mais encaixar sua principal jogada, que era o contra-ataque veloz. Sentindo a dificuldade, os jogadores paulistas optaram por fechar-se na defesa, garantindo o empate. Ficha técnica: Paraná: Flávio; Milton (Flávio Guilherme), Cristiano Avalos, Ageu e Fabinho; Fernando Miguel, Emerson (Pierre), Marquinhos (Dennys) e Fernandinho; Caio e Renaldo. Técnico: Cuca. São Caetano: Sílvio Luiz; Raolin (Marlon), Dininho, Serginho (Thiago) e Elivelton; Fábio Santos, Marco Aurélio, Marcelo Matos e Anaílson (Mineiro); Marcinho e Zé Carlos. Técnico: Mário Sérgio. Gols: Marcinho, aos 13, e Marquinhos, aos 35 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Álvaro Quilhas (MG). Cartão amarelo: Marcelo Matos, Elivelton e Emerson. Renda: R$ 32.640,00. Público: 3.142 pagantes. Local: Estádio Pinheirão, em Curitiba.