Paraná e Vasco empatam em jogo ruim O palco foi bem preparado para que o Paraná Club comemorasse uma vitória sobre o Vasco da Gama, com o estádio Pinheirão totalmente lotado, neste domingo à tarde, em Curitiba. Mas o time carioca conseguiu desarmar as jogadas dofensivas do adversário e só não conseguiu algo mais porque o atacante Romário quase não apareceu. Com o empate por 0 a 0, o Paraná foi para 37 pontos, enquanto o Vasco soma 25. Não foi fácil aguentar o primeiro tempo do jogo, em que as duas equipes mostraram pouco futebol ofensivo. Enquanto o Vasco da Gama mostrava-se satisfeito com empate, jogando absolutamente fechado na defesa, o Paraná tocou bola no meio de campo sem conseguir armar jogadas mais agudas. Na única oportunidade de gol, Borges cobrou um pênalti para fora, aos 16 minutos. No segundo tempo os dois times resolveram jogar um pouco mais de bola. O Vasco tomou a iniciativa de procurar o ataque e o Paraná respondeu na mesma tonalidade. Foi a vez de os dois goleiros aparecerem com boas defesas, sobretudo o do Paraná Club, Flávio, porque o Vasco subia com mais organização. Até por volta dos 30 minutos, quando a maior preocupação do técnico Renato Gaúcho era pedir calma a seus jogadores e avisar os minutos que restavam.