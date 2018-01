Paraná e Vasco empatam por 3 a 3 Paraná e Vasco empataram por 3 a 3, neste domingo, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis - o jogo foi transferido porque a equipe paranaense perdeu o mando de campo no STJD. Com o resultado, o Paraná manteve uma invencibilidade de seis partidas e chegou aos 54 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Vasco não vence a sete jogos e passou a ter 46 pontos. Na próxima rodada, os paranaenses enfrentam o Grêmio e o time do Rio jogará contra o Internacional. No início da partida, o Paraná já abriu dois gols de vantagem. Henrique fez pênalti em Ageu atingindo o rosto do adversário na primeira bola lançada na área. Aos 3 minutos, Renaldo cobrou com segurança no canto esquerdo e fez 1 a 0. Aos 5, Fernandinho acertou um belo chute de fora da área e fez o segundo do time paranaense, com a bola entrando no ângulo superior esquerdo do goleiro Fábio. Mas o Vasco logo superou o susto e passou a pressionar o adversário. Alan perdeu duas chances antes do time carioca descontar num pênalti mal marcado aos 18 minutos, em lance dividido de Cristiano Ávalos com Rodrigo Souto. Valdir bateu e marcou o gol. O Paraná sentiu a pressão e recuou. Assim, aos 27 minutos, o time carioca empatou após uma cobrança de falta da intermediária. O zagueiro Wescley bateu forte de direita e Valdir desviou de cabeça dentro da área. Mas, aos 36, o time paranaense voltou a liderar o placar. Renaldo cobrou pênalti e marcou mais um. Na etapa final, o Vasco chegou novamente ao empate, logo aos 6 minutos. Em outra falta da intermediária, Wescley cobrou forte, o goleiro Flávio fez defesa parcial e Morais aproveitou o rebote. Depois, Valdir teve boa chance para o Vasco e Renaldo também desperdiçou uma para o Paraná. Mas o placar ficou mesmo 3 a 3.