Paraná em busca da Copa Libertadores O Paraná espera entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores na partida desta quarta-feira, às 21h45, contra o Botafogo, no Estádio Pinheirão, em Curitiba (PR). Ambos têm 28 pontos, mas o time carioca leva vantagem, colocando-se na quarta posição, por ter uma vitória a mais. O Paraná vem de três vitórias consecutivas. "Não tem motivação maior que essa", diz o goleiro Flávio. O técnico Lori Sandri não quer que os jogadores percam a concentração. "O time está embalado e isso é bom, mas é preciso manter a mesma pegada", recomenda. Sem muito tempo para treinamento, em razão da viagem de Belém a Curitiba, ele apenas conversou com os zagueiros para não permitir facilidade aos atacantes em bolas aéreas, conforme aconteceu diante do Paysandu. A única alteração é a entrada do zagueiro João Paulo no lugar de Daniel Marques, que recebeu o terceiro cartão amarelo.