Paraná em busca da segunda colocação O Paraná iniciou o Campeonato Brasileiro apontado como um dos prováveis rebaixados, mas pode encerrar a primeira fase na segunda colocação. Uma vitória sobre o Vasco neste domingo, às 16 horas, no Estádio Pinheirão, em Curitiba, já lhe garante essa condição, pois Goiás e Corinthians, que estão à sua frente, jogam entre si. E terá para isso o apoio dos torcedores, entusiasmados com a invencibilidade de oito rodadas. Na quarta-feira, todos os 21.180 ingressos colocados à disposição da torcida já tinham sido vendidos. Os jogadores esperam apenas que o entusiasmo não tire a concentração. "Entrar em campo achando que as coisas acontecerão ao natural é meio caminho para o fracasso", alertou o capitão Beto. A única alteração que o técnico Lori Sandri deve fazer é a entrada do meia Tiago Neves no lugar de Mário César, garantindo mais criatividade no setor.