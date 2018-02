Paraná empata com a Adap por 4 a 4 O atacante Renaldo, do Paraná, marcou quatro gols, mas não evitou o empate da sua equipe contra a Adap por 4 a 4 neste sábado, no Estádio Pinheirão, em Curitiba (PR). O resultado deixa o Paraná em 5.º lugar no Grupo A, com 16 pontos, e poucas chances de classificação para a segunda fase, enquanto a Adap, em 3.º, com 19, precisa apenas de um ponto na próxima rodada para garantir sua vaga. A Adap abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, com Marcelo Peabiru e aos 43, Renaldo, de pênalti, empatou o jogo. Na segunda etapa a Adap, com um homem a mais (Beto, do Paraná, foi expulso) ampliou aos 12, com um chute de Batista, de fora da área, sem chance para o goleiro Flávio. Aos 14, o ala Elvis aproveitou nova falha da defesa paranista para fazer 3 a 1, livre de marcação. Renaldo, de pênalti, descontou aos 16, e dois minutos depois, aos 18, escorou de cabeça um cruzamento do ala esquerda Vicente. O Paraná pressionou mais e aos 25, Renaldo virou para a sua equipe, após cruzamento de Tiago Neves. A torcida comemorava a virada, mas aos 43 minutos, Jorginho avançou sozinho e empatou a partida.