Paraná empata e escapa da 2ª Divisão Foi no sufoco, mas o Paraná Clube conseguiu se livrar do rebaixamento no Campeonato Paranaense, ao empatar por 1 a 1 com a Portuguesa Londrinense, neste sábado à tarde, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. O sofrimento dos torcedores começou aos 14 minutos do primeiro tempo, quando saiu o gol da Portuguesa. Os protestos da torcida tornaram-se fortes e não pararam nem mesmo após o empate, aos 17 minutos do segundo tempo. Além da Portuguesa, está rebaixado o Cascavel, que não passou de um empate por 2 a 2 com o União Bandeirante. Como aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Paraná escapou do rebaixamento na última rodada, neste sábado os jogadores voltaram a comemorar o empate. Os torcedores, no entanto, não perdoaram. Os gritos de "timinho, timinho" tomaram conta do estádio no fim da partida. Poderia ter sido diferente. O time começou melhor a partida, com boa coordenação no meio-de-campo e boas arrancadas para o ataque. Mas uma falha da defesa permitiu que Canígia marcasse o gol da Portuguesa aos 14 minutos. O gol intranqüilizou os jogadores paranistas, que perderam o ímpeto inicial. A Portuguesa, que até aquele momento era peça decorativa no gramado, passou a tocar a bola e chegar com mais freqüência ao ataque, enervando os jogadores do Paraná e a torcida. O nervosismo continuou no segundo tempo e o Paraná não conseguia organizar jogadas de ataque. O alívio veio aos 17 minutos quando Flávio empatou cobrando um pênalti. Na outra partida disputada neste sábado, o líder Coritiba e o Paranavaí, segundo colocado, empataram por 2 a 2. Ficha Técnica Paraná Clube - Darci; William, Fernando Lombardi, Roberto e Fabinho; Sidnei (César Romero), Émerson, Marquinhos e Éverton (George); Valdir (Denis) e Flávio. Técnico - Omar Feitosa. Portuguesa Londrinense - Nei; Cassiano (Adilson), João Renato, Henrique e Carlos Eduardo (Zé Maria); Zé Roberto, Oséias, Marcian e Daniel; Canígia e Vítor (Marco). Técnico - Adão Pereira. Gols - Canígia aos 14 minutos do primeiro tempo; Flávio (pênalti) aos 17 do segundo. Árbitro - Carlos Jack Rodrigues Magno. Cartão amarelo - Daniel, Henrique, João Renato, Fernando Lombardi, Émerson, Marquinhos, Éverton e Sidnei. Renda - não divulgada. Público - não divulgado. Local - Estádio Pinheirão, em Curitiba.