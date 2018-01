Paraná encara seqüência de jogos fora O Paraná inicia nesta quinta-feira, contra o Atlético Mineiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte, uma série de 5 partidas a serem realizados fora de Curitiba. O clube foi punido com a perda de dois mandos de jogos em razão da invasão de campo por torcedores durante a partida contra o São Paulo, no Couto Pereira. Assim, só volta a atuar em casa no dia 22 de novembro, contra o Cruzeiro. "Particularmente adoro viajar, adoro jogar, adoro concentrar porque a gente vive disso", afirmou o capitão Ageu. "Não tem porque reclamar." Já para o atacante Renaldo o jogo desta quinta será um reencontro com a torcida da qual foi ídolo em 1996, quando defendeu o Atlético-MG. "É um time difícil de ser batido em Belo Horizonte, ainda mais quando joga no Independência", avisou. "Tenho grande respeito pela torcida do Atlético, mas vai ser satisfação fazer gol lá."