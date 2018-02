Paraná enfrenta o Londrina antes da estréia na Libertadores O Paraná Clube entra em campo neste sábado, às 16 horas, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, contra o Londrina, disposto a apagar a má impressão deixada no meio da semana quando perdeu por 3 a 0 para o Engenheiro Beltrão. Esta será a ultima partida da equipe pelo Campeonato Paranaense antes de embarcar para o Chile, onde enfrentará no dia 1º de fevereiro, em Calama, o Cobreloa, pela fase classificatória para a Copa Libertadores. O técnico Zetti, que colocou a culpa pela derrota no forte calor de Beltrão, deve fazer poucas alterações e manter o esquema tático com apenas um atacante. O goleiro Flávio, que ficou fora da partida por causa de problemas na virilha, está confiante em uma nova postura de sua equipe. ?Vamos entrar em campo conscientes, sabendo que se fizermos um bom resultado diante do Londrina, vamos viajar com mais moral para enfrentar o Cobreloa?, disse. O Paraná também deve estrear o atacante Josiel (ex-Juventude), que ficará isolado na frente. ?Quero dar continuidade ao trabalho feito no ano passado e retribuir a confiança que todos na equipe colocam em mim?, disse. O time da capital está em sexto lugar, com sete pontos, um a mais que o Londrina, que ocupa a oitava colocação; e deve ir a campo com Flávio; Aderaldo, Neguette e Daniel Marques; André Luiz, Beto, Gerson, Dinelson, Chávez e Egídio; Josiel. A rodada continua no domingo com Cascavel x Atlético Paranaense, Paranavaí x Engenheiro Beltrão, Portuguesa x Cianorte, Roma x Iraty, Nacional x Coritiba, J.Malucelli x Iguaçu e Galo/Adap x Rio Branco. Classificação: 1.º - Cianorte, 9 pontos; 2.º - Paranavaí, 8; 3.º - Adap, 8; 4.º - Atlético-PR, 7; 5.º - Rio Branco, 7; 6.º - Paraná, 7; 7.º - Londrina, 6; 8.º - Engenheiro Beltrão, 5; 9.º - J. Malucelli, 5; 10.º - Iraty, 4; 11.º - Coritiba, 4; 12.º - Cascavel, 4; 13.º - Portuguesa, 3; 14.º - Iguaçu, 3; 15.º - Roma, 2; 16.º - Nacional, 0.