Paraná enfrenta Vitória sob pressão O Paraná Clube jogará amanhã, às 20h30, contra o Vitória, no Estádio Pinheirão, em Curitiba, sob total pressão. A começar pela torcida, que não comemora uma vitória há seis rodadas e vê o time cair na tabela a cada partida, chegando agora à lanterna da competição, com apenas 20 pontos ganhos. Os jogadores também sentirão o peso das reformulações que a diretoria começou a fazer e que pode continuar, caso não haja um resultado positivo. Quatro jogadores foram dispensados segunda-feira, seguindo o caminho que outros sete já tinham tomado nas últimas semanas. Desta vez foi incluído inclusive o lateral-direito Cláudio, que vinha sendo titular da equipe, além do meia Gilmar, que freqüentemente entrava no decorrer das partidas. Como reforço retornou o lateral-direito Etto, que tinha sido dispensado no início do ano. O jogador deve atuar amanhã. Também foi anunciada a contratação do atacante Didi, que teve passagem pelo Corinthians, e ultimamente estava no México. Para o jogo de amanhã, o técnico Gilson Kleina não terá o goleiro Flávio e o volante Beto, suspensos, mas o volante Axel retorna.