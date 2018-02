Paraná entra na zona de classificação O Paraná finalmente alcançou a zona de classificação do Grupo A do Campeonato Paranaense, com a vitória por 1 a 0 sobre o Rio Branco, num jogo feio tecnicamente, neste sábado à tarde, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. Mas, poderá ser ultrapassado novamente na tarde deste domingo pelo Roma, se conseguir um empate diante da Adap. O Rio Branco, com 14 pontos, dificilmente conseguirá estar entre os quatro classificados. Como jogava em casa e era cobrado por seus torcedores, o Paraná começou a partida pressionando. Mas, apesar de o Rio Branco ter um zagueiro expulso aos 23 minutos do primeiro tempo, os paranistas limitavam-se a fazer lançamentos longos que invariavelmente eram cortados pelos altos jogadores adversários. Afinal, eles tinham vindo de Paranaguá para se defender e segurar o empate. Com a expulsão do lateral Giuliano no fim do primeiro tempo, o técnico Lori Sandri alterou o esquema tático para a etapa final. Mas quem melhorou foi o Rio Branco, esbarrando no goleiro Flávio. Se não aproveitou para fazer o gol, o time de Paranaguá acabou levando aos 28 minutos, quando a bola sobrou na área para Renaldo tocar para as redes.