Paraná espera receber jogo da Seleção O presidente da Federação Paranaense de Futebol (FPF), Onaireves Rolim de Moura, vai ao Rio na quarta-feira, para conversar com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira. O objetivo é levar o jogo da seleção brasileira contra o Paraguai, em 15 de agosto, para o Estádio Couto Pereira, em Curitiba. "Quinta-feira, talvez na própria quarta, podemos ter boas notícias", disse uma das funcionárias da FPF, hoje à tarde. A possibilidade de o jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo ser realizado em Curitiba começou a ser levantada em meados de maio. O presidente da FPF e dirigentes do Coritiba encontraram-se com Teixeira e fizeram a proposta de promover a partida, em razão do racionamento de energia na região Sudeste. Do presidente da CBF, os dirigentes receberam um manual sobre as exigências para os estádios. O Coritiba, que já tinha um plano de melhorias no Couto Pereira, que tem capacidade para 55 mil torcedores, passou a acelerar algumas das obras previstas. Entre elas, o asfaltamento e iluminação do estacionamento, instalação de um elevador para as autoridades, remodelação da tribuna de honra, melhoria nas áreas destinadas à imprensa, uma sala de imprensa anexa ao vestiário dos visitantes e consertos nos sanitários. De acordo com o assessor de Relações Públicas, Marco Aurélio de Castro, a expectativa dos torcedores é muito grande. Ele disse que o clube tem recebido vários telefonemas e e-mails querendo confirmar a informação, saber onde os jogadores ficarão hospedados e os preços dos ingressos.