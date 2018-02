Paraná estreia na Copa do Brasil em Minas Gerais para vencer a primeira em 2018

Uma das sensações da última temporada, o Paraná estreia nesta quinta-feira na Copa do Brasil. O clube garantiu uma vaga na principal competição mata-mata do país graças ao Ranking de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em jogo único enfrenta o URT no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG), às 19h15, com a vantagem do empate para se classificar.

Além do acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paraná terminou a última temporada com uma campanha incrível na Copa do Brasil. Começou ainda na primeira fase e eliminou São Bento-SP, Bahia, ASA-AL e Vitória, chegando até as oitavas de final. Contra o Atlético Mineiro ficou muito perto de fazer história, mas caiu no estádio Independência, em Belo Horizonte, com uma derrota por 2 a 0. O primeiro jogo tinha sido 3 a 2 para o time de Curitiba.

Em 2018, o Paraná começou em um ritmo mais lento. Nos três jogos até agora, o clube tem apenas um empate e duas derrotas no Campeonato Paranaense. Para o técnico Wagner Lopes, o jogo na Copa do Brasil pode dar a tranquilidade que ele precisa para dar continuidade ao trabalho. Do outro lado, o URT está invicto com duas vitórias e dois empates, na terceira posição do Campeonato Mineiro.

As duas primeiras fases da Copa do Brasil serão decididas em apenas um jogo e o mando de campo é do time pior classificado no Ranking de Clubes da CBF. Na primeira fase, os visitantes jogam pelo empate para classificar, enquanto que na segunda o resultado igual leva a decisão para os pênaltis. A principal novidade da competição é que o gol qualificado, popularmente conhecido como gol fora de casa, não é mais critério de desempate.