Paraná faz 4 a 1 no Brasiliense O Paraná conseguiu se reabilitar no Campeonato Brasileiro, depois de marcar apenas 2 pontos na últimas 6 rodadas. Jogando no estádio Pinheirão, em Curitiba, o time goleou o Brasiliense por 4 a 1, na noite desta quarta-feira. A vitória deixou o Paraná com 41 pontos, 9 atrás do líder Internacional. Já o Brasiliense, com mais essa derrota, segue com 28 pontos, na zona de rebaixamento do campeonato, e o técnico Joel Santana passa a correr risco de demissão. O Paraná começou melhor e abriu o placar logo aos 6 minutos, com o gol André Dias. Mas o Brasiliense equilibrou o jogo e chegou ao empate. Aos 32, Márcio Careca cruzou, a defesa falhou e Marcelinho Carioca matou a bola no peito antes de fazer 1 a 1. No segundo tempo, o técnico Luiz Carlos Barbiéri alterou o esquema do Paraná, tirando o zagueiro Aderaldo e colocando o meia Sandro. Melhor em campo, o time da casa ainda foi favorecido pela expulsão do meia Pituca, aos 10 minutos, que deixou o Brasiliense com um jogador a menos em campo. Com a vantagem no número de jogadores, o Paraná foi rápido para construir a vitória, quando o Brasiliense ainda tentava se arrumar após a expulsão de Pituca. Assim, em cinco minutos, o time da casa marcou mais três gols: Mário Cesar, aos 12, Sandro, aos 15, e Borges, aos 17, garantiram a goleada. Depois, foi só administrar o resultado.