Paraná faz clássico contra o Coritiba Abalado por uma crise interna provocada pelas críticas do técnico Paulo Campos à qualidade da equipe, o Paraná enfrenta o Coritiba neste domingo, às 15h55, no Estádio Pinheirão, em Curitiba, disposto a se reabilitar no torneio e evitar o vexame de ficar fora da zona de classificação do campeonato. Em situação contrária, o Alviverde lidera o grupo A e está evoluindo na competição. O técnico Antônio Lopes deve manter a base do time que venceu o Rio Branco. A única alteração deve acontecer na zaga, com Alexandre ou Vagner, no lugar de Flávio, contundido. Na sexta, o clube apresentou o lateral-esquerdo Rubens Júnior, com passagem pela equipe em 98. O Paraná resolveu fazer treino secreto, após uma reunião geral entre atletas e comissão técnica. A equipe quer vencer essa partida para esquecer a crise. Mesmo assim, Paulo Campos voltou a criticar a qualidade técnica da equipe. "Não vamos ganhar título, mas com certeza não seremos rebaixados. O grupo sabe que precisamos de jogadores com qualidade, que fazem a diferença", afirmou. Com 14 pontos ganhos e uma situação tranqüila no Estadual, o Atlético joga contra o Nacional, em Rolândia, com uma equipe reserva, pois os titulares viajam hoje para a Colômbia, onde enfrentam o Independiente de Medellín na terça (15), em sua estréia na Libertadores. A equipe principal foi reforçada pelo lateral-esquerdo Jean Carlos, ex-Juventude, que substituirá Badé, que torceu o tornozelo esquerdo e deve ficar afastado por dez dias. A rodada teve início no sábado e além do clássico mais o jogo Atlético x Nacional, jogam neste domingo Malutrom x Império Francisco Beltrão x Paranavaí, Engenheiro Beltrão x União Bandeirantes, Roma x Rio Branco e Cianorte x Adap.