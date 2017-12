Paraná faz jogo decisivo em Prudentópolis O Paraná Clube chega à rodada final da fase de classificação do Campeonato Paranaense precisando vencer o Prudentópolis neste domingo, às 15h30, na casa do adversário, e ainda torcer para outros resultados para não ficar fora da disputa pelo título. E pior. Se isso não acontecer, o time terá que disputar o Torneio da Morte com outros três adversários para ver quem serão os dois que permanecerão na primeira divisão do futebol do Estado no próximo ano. Com 4 pontos e em 7º lugar na tabela, à frente apenas do adversário deste domingo, que tem 3 pontos, o Paraná precisa ganhar e torcer ainda para que Iraty (6º lugar com 6 pontos) perca ou empate com o Malutrom, já classificado, em São José dos Pinhais. Caso esse resultado seja desfavorável, resta que o Francisco Beltrão, com 7 pontos na 5ª colocação, perca para o Coritiba, também classificado, jogando em casa. No outro jogo dessa chave, o Atlético enfrenta o Rio Branco, em Curitiba. Ambos já estão classificados. Todos os jogos serão no mesmo horário. Na outra chave, os quatro jogos têm importância. Apenas Adap Campo Mourão, Cianorte e Paranavaí garantiram a classificação para a próxima fase. Os outros cinco times disputam três vagas. O Londrina, que enfrenta o Paranavaí, em Paranavaí, depende apenas de uma vitória, assim como o Roma, que joga contra o Grêmio Maringá, em Apucarana, e o União Bandeirante que vai a Cianorte. O Nacional, que enfrenta o Adap em Rolândia, e o Grêmio Maringá precisam vencer e torcer por tropeço dos adversários.