Paraná faz testes contra o Joinville Técnico interino no Paraná Clube, mas que ainda pode ser efetivado no cargo, Saulo Freitas aproveitará a partida desta quarta-feira, às 20h30, contra o Joinville, no Estádio Ernesto Sobrinho, em Joinville, para observar alguns jogadores que conhece apenas dos treinamentos. Nenhum dos times tem condições de se classificar na Copa Sul-Minas, nem o resultado poderá influenciar na formação dos novos grupos. As alterações promovidas por Saulo começam no gol, com a entrada de Neneca. Na lateral-direita entrará Rodrigo, com Marcelo voltando para o meio-de-campo, sua posição original. O zagueiro André também retorna ao time, depois de ter iniciado a temporada como titular. O lateral-esquerdo Vanderlei ganha mais uma chance. No meio-de-campo, Ronaldinho é a novidade.